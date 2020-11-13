О выявлении нарушений ветеринарного законодательства РФ в передвижном зоопарке

В начале четвёртого квартала 2020 в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу поступила информация от субъектовой ветеринарной службы и несколько обращений от граждан о проведении ООО «Экспосити» (г. Санкт-Петербург) выставочных мероприятий с программами «Джуманджи» и «Звероград» в городах Кузбасса с нарушениями требований ветеринарного законодательства РФ.

Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте были проведены административные расследования и выездные контрольно надзорные мероприятия в отношении ООО «Экспосити», в ходе которых было установлено следующее:

- в выставочных мероприятиях принимают участие более 80-ти животных, рептилий, насекомых и птиц (лисы, еноты, ёжики, кролики, шиншиллы, обезьяны, змеи, черепахи, пауки, гуси и др.);

- на все виды выставочных животных имеются ветеринарные паспорта с отметками о проведенных вакцинациях и дегельминтизации;

- перемещение животных по территории Российской Федерации осуществлялось без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением ветеринарного законодательства РФ .

В результате проверок и выявленных нарушений ООО «Экспосити» и должностные лица привлечены к административной ответственности, составлено 6 протоколов и вынесено 6 постановлений по ч.1 ст.10.6; ч.2 ст.10.8 КоАП РФ, наложены штрафы в размере 8 тысяч рублей.