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О выявлении нарушений ветеринарного законодательства РФ в передвижном зоопарке

   В начале четвёртого квартала 2020 в адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу поступила информация от субъектовой ветеринарной службы и несколько обращений от граждан о проведении ООО «Экспосити» (г. Санкт-Петербург) выставочных мероприятий с программами «Джуманджи» и «Звероград» в городах Кузбасса с нарушениями требований ветеринарного законодательства РФ.

 Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте были проведены административные расследования и выездные контрольно надзорные мероприятия в отношении ООО «Экспосити», в ходе которых было установлено следующее:

         - в выставочных мероприятиях принимают участие более 80-ти  животных,  рептилий, насекомых и птиц (лисы, еноты, ёжики, кролики, шиншиллы, обезьяны, змеи, черепахи, пауки, гуси и др.);

         -  на все виды выставочных животных имеются ветеринарные паспорта с отметками о проведенных вакцинациях и дегельминтизации;

         - перемещение  животных по территории Российской Федерации осуществлялось без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением ветеринарного законодательства РФ .

         В результате проверок и выявленных нарушений ООО «Экспосити» и должностные лица привлечены к административной ответственности, составлено 6 протоколов и вынесено 6 постановлений по ч.1 ст.10.6; ч.2  ст.10.8 КоАП РФ, наложены штрафы в размере 8 тысяч рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
13/11/2020
Общество
Новости Кузбасса

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