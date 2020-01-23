Новости Кузбасса

Управление Федерального ветеринарного и фитосанитарного надзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области информирует о выявлении в декабре 2019 года случая заболевания лептоспирозом 3-х голов крупного рогатого скота на территории Кемеровской области - Кузбасс в Кемеровском муниципальном районе деревня Усть-Хмелевка. В связи с этим на данной территории проводятся профилактические мероприятия по ликвидации данного заболевания. На сегодняшний день в неблагополучном пункте карантин еще не снят.
Комплексным планом мероприятий по ликвидации и профилактики лептоспироза крупного рогатого скота предусмотрено:
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изолирование подозрительных по заболеванию животных в отдельное помещение;
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проведение ежедневного клинического осмотра животных;
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проведение лечения всех подозрительных по заболеванию животных гипериммунной сывороткой и антибиотиками;
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проведение вакцинации животных подвергнутых лечению через 7 дней после выздоровления.
Россельхознадзор рекомендует гражданам соблюдать меры гигиенической безопасности по профилактике лептоспироза. Проведение дератизационных мероприятий от грызунов на территории животноводческих организаций и личных подсобных хозяйствах также может снизить риск заражения. При обнаружении симптомов: повышение температуры, головная боль, общая слабость, покраснения глаз, тошнота и рвота, плохой аппетит, срочно обратитесь к врачу.
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