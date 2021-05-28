О выявленных нарушениях законодательства о техническом регулировании при проверке предприятия

Весной 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу была проведена внеплановая выездная проверка в отношении предприятия ООО «Мяско Плюс», осуществляющего деятельность по производству, хранению, транспортировки и реализации мясных полуфабрикатов и готовой продукции в г. Кемерово, на предмет соблюдения требований законодательства в сфере технического регулирования.

В результате проверки были выявлены нарушения законодательства в сфере технического регулирования, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», а именно:

- предприятием не разработаны и не внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП в целях обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, хранения, перевозки и реализации;

- предприятием не исследуется входящее на производство продовольственное (пищевое) сырье;

- планировка производственных помещений, их размещение не обеспечивают возможности осуществления поточности технологических операций, исключающей встречные или перекрестные потоки пищевого сырья и пищевой продукции;

- в камере охлаждения сколы напольного покрытия.

В отношении должностного и юридического лиц составлены административные протоколы по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС.

Также Управлением Россельхознадзора было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

С должностным лицом предприятия была проведена разъяснительная работа по недопущению нарушения технических регламентов ЕАЭС.