О выявленных нарушениях законодательства о техническом регулировании при проверке предприятия

Весной 2021 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу была проведена внеплановая выездная проверка в отношении предприятия ООО «Мяско Плюс», осуществляющего деятельность по производству, хранению, транспортировки и реализации мясных полуфабрикатов и готовой продукции в г. Кемерово, на предмет соблюдения требований законодательства в сфере технического регулирования.
В результате проверки были выявлены нарушения законодательства в сфере технического регулирования, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», а именно:
- предприятием не разработаны и не внедрены процедуры, основанные на принципах ХАССП в целях обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства, хранения, перевозки и реализации;
- предприятием не исследуется входящее на производство продовольственное (пищевое) сырье;
- планировка производственных помещений, их размещение не обеспечивают возможности осуществления поточности технологических операций, исключающей встречные или перекрестные потоки пищевого сырья и пищевой продукции;
- в камере охлаждения сколы напольного покрытия.
В отношении должностного и юридического лиц составлены административные протоколы по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение требований технических регламентов, действующих на территории ЕАЭС.
Также Управлением Россельхознадзора было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
С должностным лицом предприятия была проведена разъяснительная работа по недопущению нарушения технических регламентов ЕАЭС.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В рамках празднования 300-летия Кузбасса в регионе состоится концерт с участием российских звезд, а...
|
Как рассказала новокузнечанка, она решила навести чистоту в своем гараже, однако в процессе...
|
Власти Кемерова анонсировали временное изменение режима работы светофора на перекрестке в центре...
|
На утро 25 мая в Кузбассе изменилась статистика по числу умерших, заболевших и выздоровевших...