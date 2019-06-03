О золотистой картофельной нематоде

При проведении в 2018 году должностными лицами Управления Россельхознадзора по Кемеровской области карантинного фитосанитарного обследования на территории приусадебных участков граждан Кемеровской области, действительно, выявлены очаги карантинного заболевания с «красивым» названием золотистая картофельная нематода.

Это червь, видимый только в микроскоп, который паразитирует на корнях картофеля и томатов, вызывая наиболее вредоносное заболевание этих культур - глободероз.

Зараженные кусты растут медленно, нижние листья желтеют и усыхают. На участке образуются проплешины низких чахлых растений, клубней под ними мало, они мелкие или даже совсем отсутствуют. Бессменное выращивание картофеля на одном и том же месте приводит к ежегодному накоплению численности паразита в почве, урожай резко падает.

Для человека она не представляет опасности, но в то же время может погубить до 90% урожая картофеля, а также оказать отрицательное воздействие на другие культуры.

Цисты нематоды очень мелкие, поэтому распространяются с зараженных участков не только с клубнями, рассадой, саженцами, огородным инвентарем и сельхозмашинами, но и комьями земли, приставшими к обуви на ногах человека и лапам животных, паводковыми водами и даже ветром. Они очень жизнеспособны, в почве сохраняют жизнеспособность 10 лет и более. Нематода не боится засухи, затопления и морозов.

Снизить вредоносность паразита возможно лишь при строгом соблюдении правил карантина, одно из которых – качественный посадочный материал. Следует выкапывать и вместе с корнями уничтожать все больные растения, а при посадке и уборке отбраковывать больные, деформированные веретеновидные клубни.