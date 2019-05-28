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Об экспорте Кемеровского мороженого в Монголию.

В период с 01 апреля по 15 мая 2019 года специалистами отдела госветнадзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области оформлены ветеринарные сопроводительные документы на 14 партий мороженого для экспорта в Монголию общим весом 163,9 тонн, выработанных на АО «Новокузнецкий Хладокомбинат».

Перед отгрузкой продукции сотрудники Россельхознадзора идентифицируют продукцию, согласно маркировке на транспортной таре и индивидуальной упаковке с заявленной в документах, проверяют ветеринарно-санитарное состояние, температурный режим внутри транспортных средств, предназначенных для перевозки мороженого, а также температуру самого груза в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами. Вывоз с территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований ветеринарного законодательства РФ и выдачей ветеринарных сертификатов установленного образца.

Субъектам предпринимательства, желающим экспортировать животноводческую продукцию и сырье в третьи страны и страны Таможенного Союза дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз,Вывоз,Транзит» и по телефону: 8 3842 36 15 86.

Общество
kuzbassnews.ru
28/05/2019
Общество
Новости Кузбасса

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