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Об экспорте Кемеровского мороженого в Монголию и Китай

В 1-ом квартале 2019 года специалистами отдела госветнадзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области оформлены ветеринарные сопроводительные документы на 12 партий продукции животного происхождения общим весом 135 тонн, а именно мороженого для экспорта в Китайскую Народную Республику и Монголию, выработанную на АО «Новокузнецкий Хладокомбинат». По требованиям национального стандарта Китая и Монголии каждая партия мороженого, перед отправкой дополнительно исследуется в аккредитованной лаборатории на содержание остатков ветеринарных лекарственных препаратов, пестицидов, солей тяжелых металлов, радионуклидов и на микробиологические показатели.

Также, перед отгрузкой продукции сотрудники Россельхознадзора идентифицируют продукцию, согласно маркировке на транспортной таре и индивидуальной упаковке с заявленной в документах, проверяют ветеринарно-санитарное состояние, температурный режим внутри транспортных средств, предназначенных для перевозки мороженого, а также температуру самого груза в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами. Вывоз с территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований ветеринарного законодательства РФ и выдачей ветеринарных сертификатов установленного образца.

Субъектам предпринимательства, желающим экспортировать животноводческую продукцию и сырье в третьи страны и страны Таможенного Союза дополнительную информацию можно получить на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз,Вывоз,Транзит» и по телефону: 8 3842 36 15 86.

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kuzbassnews.ru
26/04/2019
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