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Об исключении лицензий на осуществление фармацевтической деятельности из «Реестра лицензий.

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее Управление) проведена работа по актуализации реестра лицензий на осуществление фармацевтической деятельности. По результатам которой, установлено, что прекратили свою деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей лицензиаты Шабалдас Т.Н и Радзевич А.Н.

В связи с вышеизложенным и в соответствии с п. 3 ч. 13 ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» действие лицензий Л042-00118-42/00095373 (ранее 42-15-3-000090) и Л042-00118-42/00047604 (ранее 19-20-3-000182) приказом Руководителя Управления прекращено, о чем внесены сведения  в «Реестр лицензий».

Общество
kuzbassnews.ru
17/02/2023
Общество
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