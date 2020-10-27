«Об итогах работы мониторинговой группы Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса за сентябрь 2020 год»

С целью выявления нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации, а также предотвращения возможности фальсификации продукции и обмана потребителя, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасс ежедневно проводится мониторинг данных федеральной государственной информационной системы «Меркурий» в области ветеринарии.

По итогам работы мониторинговой группы Управления Россельхознадзора в сентябре 2020 года было выявлено 3182 нарушений в работе с электронными ветеринарными сопроводительными документами (эВСД).

В числе выявленных основных нарушений:

- не гашение входящих эВСД,

- несвоевременное гашение эВСД в системе,

- гашение продукции с истекшим сроком годности.

По фактам выявленных нарушений специалистами Управления Россельхознадзора в адрес хозяйствующих субъектов направлено 18 предупредительных писем, в адрес уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов – 16 писем о недопустимости нарушений требований законодательства при обороте продукции животного происхождения.

Россельхознадзор предупреждает хозяйствующих субъектов, уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов о том, что за нарушения при работе с эВСД в ФГИС «Меркурий» предусмотрено административное наказание в виде штрафа, приостановление регистрации в ФГИС «Меркурий» или блокировка уполномоченных лиц.