Новости Кузбасса

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу доводит до сведения заинтересованных лиц, что 16.02.2021 Минюстом зарегистрирован приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 28.12.2020 № 1406 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения". Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) Россельхознадзора при осуществлении лицензирования фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями Россельхознадзора, их должностными лицами, взаимодействия Россельхознадзора с юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, иными органами государственной власти, учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Срок предоставления государственной услуги:

принятие решения о предоставлении лицензии - 45 рабочих дней со дня регистрации оформленного заявления о предоставлении лицензии и документов; принятие решения о переоформлении лицензии (без проведения выездной внеплановой проверки) - 10 рабочих дней со дня регистрации оформленного заявления о переоформлении лицензии и документов; принятие решения о переоформлении лицензии (с проведением выездной внеплановой проверки) - 30 рабочих дней со дня регистрации оформленного заявления о переоформлении лицензии и документов, в случаях изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности; принятие решения о прекращении действия лицензии на основании заявления о прекращении фармацевтической деятельности, - 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о прекращении фармацевтической деятельности; принятие решения о предоставлении сведений о конкретной лицензии либо направление справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата - 3 рабочих дня со дня регистрации заявления о предоставлении таких сведений; принятие решения о возврате заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов - 3 рабочих дня со дня истечения 30-дневного срока, в случае уведомления Заявителя о необходимости устранения выявленных нарушений или несоответствия представленных документов; принятие решения об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах - 3 рабочих дня со дня регистрации заявления об исправлении допущенной опечатки и (или) ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

Для получения лицензии заявитель направляет или представляет следующие документы: