Новости Кузбасса

Об обновлении порядка предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.
Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу доводит до сведения заинтересованных лиц, что 16.02.2021 Минюстом зарегистрирован приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 28.12.2020 № 1406 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения". Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) Россельхознадзора при осуществлении лицензирования фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями Россельхознадзора, их должностными лицами, взаимодействия Россельхознадзора с юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, иными органами государственной власти, учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.
Срок предоставления государственной услуги:
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принятие решения о предоставлении лицензии - 45 рабочих дней со дня регистрации оформленного заявления о предоставлении лицензии и документов;
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принятие решения о переоформлении лицензии (без проведения выездной внеплановой проверки) - 10 рабочих дней со дня регистрации оформленного заявления о переоформлении лицензии и документов;
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принятие решения о переоформлении лицензии (с проведением выездной внеплановой проверки) - 30 рабочих дней со дня регистрации
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оформленного заявления о переоформлении лицензии и документов, в случаях изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности, перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
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принятие решения о прекращении действия лицензии на основании заявления о прекращении фармацевтической деятельности, - 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о прекращении фармацевтической деятельности;
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принятие решения о предоставлении сведений о конкретной лицензии либо направление справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при невозможности определения конкретного лицензиата - 3 рабочих дня со дня регистрации заявления о предоставлении таких сведений;
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принятие решения о возврате заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов - 3 рабочих дня со дня истечения 30-дневного срока, в случае уведомления Заявителя о необходимости устранения выявленных нарушений или несоответствия представленных документов;
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принятие решения об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах - 3 рабочих дня со дня регистрации заявления об исправлении допущенной опечатки и (или) ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Для получения лицензии заявитель направляет или представляет следующие документы:
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заявление о предоставлении лицензии;
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копии документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственности или на ином законном основании необходимых для осуществления деятельности по производству лекарственных средств помещений, зданий, сооружений и иных объектов, технических средств, оборудования и технической документации, соответствующих установленным требованиям, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним1 (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре - сведения об этих зданиях и помещениях);
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копии документов, подтверждающих:
а) наличие у руководителя организации, деятельность которого непосредственно связана с осуществлением фармацевтической деятельности, имеющего:
высшее или среднее фармацевтическое либо высшее или среднее ветеринарное образование;
стаж работы по специальности не менее 3 лет; сертификат специалиста;
б) наличие у индивидуального предпринимателя:
высшего или среднего фармацевтического либо высшего или среднего ветеринарного образования; сертификата специалиста;
в) наличие у заявителя работников, заключивших с ним трудовые договоры, деятельность которых непосредственно связана с осуществлением фармацевтической деятельности, имеющих:
высшее или среднее фармацевтическое либо высшее или среднее ветеринарное образование; сертификат специалиста;
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