Новости Кузбасса

В декабре 2019 года сотрудниками отдела ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно со специалистом управления ветеринарии Кемеровской области проведено обследование рыбоперерабатывающего предприятия ООО «Биоиндустрия» на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям по экспорту кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных для сельскохозяйственных животных (рыбная мука, рыбий жир и белковый гидролизат) в следующие страны: Китай, Монголию, САР и страны Таможенного союза.Обследование проводилось согласно заявлению, в целях определения соблюдения ветеринарно-санитарных требований стран-импортеров.По результатам обследования комиссия приняла решение, что предприятие имеет необходимые ветеринарно-санитарные условия для экспорта продукции.



Согласно решению Россельхознадзора в январе 2020 года Общество включено в реестр Таможенного союза и в Реестр экспортеров.