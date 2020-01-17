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Об обследовании предприятия в целях направления продукции на экспорт.

В декабре 2019 года сотрудниками отдела ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно со специалистом управления ветеринарии Кемеровской области проведено обследование рыбоперерабатывающего предприятия ООО «Биоиндустрия» на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям по экспорту кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных для сельскохозяйственных животных (рыбная мука, рыбий жир и белковый гидролизат) в следующие страны: Китай, Монголию, САР и страны Таможенного союза.Обследование проводилось согласно заявлению, в целях определения соблюдения ветеринарно-санитарных требований стран-импортеров.По результатам обследования комиссия приняла решение, что предприятие имеет необходимые ветеринарно-санитарные условия для экспорта продукции.

Согласно решению Россельхознадзора в январе 2020 года Общество включено в реестр Таможенного союза и в Реестр экспортеров.

Общество
kuzbassnews.ru
17/01/2020
Общество
Новости Кузбасса

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