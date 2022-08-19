Об участии в экспертном совещании общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»

Прокуратурой области принято участие в работе совещания по вопросам содержания детских игровых и спортивных площадок, проводимого региональным отделением общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

В совещании также участвовали Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области – Кузбассе Валентина Богатенко и представители органов местного самоуправления региона.

В ходе мероприятия обсуждены актуальные вопросы в указанной сфере, отмечена необходимость принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности детей на территории детских площадок, расположенных в парках и скверах, территориях многоквартирных домов и образовательных организаций.

По результатам совещания принято решение об усилении взаимодействия между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления,общественным объединением с целью оперативного обмена информацией о возникающих проблемных вопросах и незамедлительного принятия мер к их нивелированию.

Надзор за соблюдением прав несовершеннолетних является одним из приоритетных в органах прокуратуры Кузбасса. Пристальное внимание прокуроров обращено на обеспечение безопасности детских игровых и спортивных площадок.

Так, прокуратурой области в истекшем периоде 2022 года проверками выявлены более 180 нарушений указанного законодательства. В целях их устранения в суд направлены 2 иска, внесены 73 представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 35 лиц, возбуждены производства по делам об административных правонарушениях в отношении 2 лиц, 3 должностных лица предостережены о недопустимости нарушений закона.

Принятыми мерами прокурорского реагирования на территории региона отремонтированы и в настоящее время функционируют 72 площадки.

Вопросы организации безопасного отдыха несовершеннолетних находятся на постоянном контроле в прокуратуре Кемеровской области - Кузбасса.

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