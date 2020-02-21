Об участии в селекторном совещании по вопросам ответственного обращения с животными

В Кузбассе 19 февраля 2020 года в Региональном исполнительном комитете партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” состоялось селекторное совещание в режиме видеоконференции, с председателем комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. В совещании от Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области принял участие государственный инспектор отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора — Михеева Анна Вячеславовна. Повесткой дня было обсуждение вступившего в силу закона об ответственном обращении с животными касающиеся приютов, обращения с животными без владельцев, государственного и общественного контроля. В ходе обсуждения были подняты актуальные аспекты темы ответственного обращения с животными, доработка подзаконных актов к федеральному закону об ответственном обращении с животными, в том числе, требований к приютам для безнадзорных животных и правил обращения с животными без владельца и необходимость совместной работы с Министерством природных ресурсов и экологии и Министерством Финансов для разработки федеральной программы поддержки регионов по строительству приютов для бездомных животных. Несомненно, это проблема, которая волнует все население нашей страны, необходимо достигнуть баланса между безопасностью для населения и не причинением вреда животным. Не следует забывать, что собаки, в сущности, хищные животные, для которых охота и умерщвление жертвы прописано на генетическом уровне. Лишившись контроля со стороны человека, собаки быстро сбиваются в стаи и могут предоставлять конкретную угрозу для людей. Одомашнивание при всех его положительных сторонах сыграло с нами злую шутку, собаки лишены страха перед людьми в отличие от диких животных. Проблема в настоящее время стоит остро и необходимо находить способы ее решения в рамках нового закона. С 1 января 2020 года за Россельхознадзором закреплены полномочия по надзору в области использования животных в культурно-зрелищных целях, а также по лицензированию деятельности по содержанию и использованию их в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Цивилизованное обращение с животными требует качественного госконтроля на федеральном и региональном уровне.