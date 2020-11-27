«Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима»

Осуществление комплекса фитосанитарных мероприятий по локализации и ликвидации очага распространения Западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentalis (Pergande) на территории ООО «Фирма Зеленстрой» г. Новокузнецк позволили за два года локализовать и ликвидировать популяцию этого карантинного вредителя на цветочных и декоративных растениях в теплицах(карантинный фитосанитарный режим введен в 2018 году).

Западный цветочного трипс может питаться более чем на 250 видах растений. Этот карантинный организм включен в перечень карантинных объектов, утвержденных решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 г. № 158, как вид ограниченно распространённый на территории Российской Федерации. Он является одним из опаснейших вредителей растений в закрытом грунте. В теплицах повреждает все овощные культуры и большинство декоративно-цветочных растений: розы, хризантемы, гвоздики, герберы, цикламены, сенполии, пеларгонии и пр. Поврежденные листья и цветки увядают и опадают. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветков и плодов. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний, например, вируса TSWV – пятнистого увядания томатов, поражающего широкий круг культурных растений.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу сообщает, что по результатам проведенного планового карантинного фитосанитарного обследования теплиц ООО «Фирма Зеленстрой» г. Новокузнецк, пр. Курако, д. 32 упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменён карантинный фитосанитарный режим по карантинному вредителю Западному (калифорнийскому) цветочному трипсу Frankliniella occidentalis (Pergande).

Контактные реквизиты для сообщений и консультаций специалистов отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора в Кузбассе: в г.Кемерово 8 (3842)36-15- 80, г. Белово 8(38452)2-09-69, г. Новокузнецк 8 (3843)99-40- 52, г. Мариинск 8(38443)5-15-77, E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru, адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б