«Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима» на территории Яшкинского лесничества Кемеровской области
Управление Россельхознадзором по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу сообщает, что по результатам проведенного планового карантинного фитосанитарного обследования Яшкинского лесничества Кемеровской области - Кузбасса упраздненакарантинная фитосанитарная зона и отменён карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту - черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis olivier).
Черный сосновый усач – одни из наиболее распространенных и опасных технических вредителей древесины хвойных пород. Карантинный вредитель распространен в хвойных и смешанных лесах. Заселяют чаще ослабленные, отмирающие и свежесрубленные деревья.
В очагах массового размножения могут развиваться без видимых признаков ослабления деревьев. Размножаются также на порубочных остатках, ветровале, буреломе. В случаях несвоевременной вывозки древесины с лесосек, при хранении неокоренных стволов на складах создаются наиболее благоприятные условия для их размножения.
Повреждение, наносимое личинками жука, имеет вид глубокой и крупной «червоточины», проникающей в древесину на глубину от 7 до 15 сантиметров. При высокой заселенности древесина становится непригодной для использования.
Данный вредитель является потенциальными переносчиками сосновой стволовой нематоды.
Черный сосновый усач включен в Перечень карантинных объектов как вид, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации.
В связи с этим просим владельцев, пользователей и арендаторов лесных угодий, хозяйствующих субъектов, осуществляющих переработку, хранение, перевозку и реализацию лесоматериалов хвойных пород быть бдительными и напоминаем о необходимости немедленного уведомления Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Кузбасса на электронный почтовый адрес: E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru или по адресу: адресу: Кемеровская область - Кузбассу, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б, отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля, тел. 8(3842) 36-15-80.
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