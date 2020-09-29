«Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима» по повилике

Управление Россельхознадзором по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу сообщает, что по результатам проведенного планового карантинного фитосанитарного обследованияприусадебного участка в деревне Кайчак Тисульского района Кемеровской области-Кузбасса упраздненакарантинная фитосанитарная зона и отменён карантинный фитосанитарный режим по карантинному сорному растению «повилика» («Cuscuta sp») на площади 0,05 га.

Повилика – растение-паразит. Развивается за счет "хозяина", она высасывает из него жизненные соки, замедляет его рост и не дает нормально развиваться. У многолетних растений снижается зимостойкость, это может привести к их гибели. Что уж говорить об урожайности. На некоторых культурах ее потери доходят до 95%. Неслучайно все виды повилики в России отнесены к карантинным сорнякам.

Повилика очень опасный сорняк семена в почве могут сохранять всхожесть (жизнеспособность) до 6 лет, при наступление благоприятных условиях начинают прорастать.

В связи с этим просим владельцев земельных участков быть бдительными и напоминаем о необходимости немедленного уведомления Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Кузбассупри обнаружении карантинных объектов на электронный почтовый адрес: E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru или по адресу: адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б, отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля, тел. 8(3842) 36-15-80.