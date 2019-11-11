Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны по повилике в Кемеровской области

По результатам контрольных обследований, проведенных специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, на территории Кемеровской области упразднена карантинная фитосанитарная зона по карантинному объекту – повилике – в границах Садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Сухой Искитим».

Очаг карантинного объекта на площади 75,3 га был выявлен еще в сентябре 2010 года и на сегодняшний день полностью ликвидирован. В течение трех последних лет (с 2016 по 2019 годы) данный карантинный организм в зоне отсутствовал, что подтверждено фитосанитарными обследованиями.

СПРАВКА:

Повилики (Cuscuta spp.) относятся к наиболее опасным паразитическим растениям, сочетающие большую жизнеспособность с высокой плодовитостью. В нашей стране насчитывается более 30 видов повилики. Все они — объекты внутреннего карантина.

Повилики паразитируют на однолетних и многолетних травах, кустарниках и деревьях (кормовые бобовые, технические, овощные, бахчевые, декоративные культуры, виноградники, плодовые деревья, ягодники, дикорастущие травы, кустарники и древесные породы). Вредоносность растения-паразита чрезвычайно высока. Пораженные повиликами кустарники не плодоносят, частично или полностью погибают. Обкрученные растения засыхают, при сильном поражении возможна полная гибель молодых деревьев.

Сорняк не имеет ни корней, ни листьев. Это надземные паразиты, тело которых превратилось в нитевидный или шнуровидный, вьющийся, желтоватый, зеленовато-желтый или красноватый гладкий или бородавчатый, лишенный хлорофилла стебель с едва заметными следами листьев в виде чешуек. Растения лишены корней, питаются и прикрепляются к растению-хозяину при помощи присосок — гаусториев, образующихся в местах соприкосновения с питающим растением и глубоко внедряющихся в его ткань. Отсасывание питательных веществ происходит за счет более высокого осмотического давления клеточного сока паразита.

Одно растение за один вегетационный период дает от 3 до 30 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть десятки лет.