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«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и введении карантинного фитосанитарного режима» на территории Кузедеевского лесничества Кемеровской области – Кузбасса

Управление Россельхознадзором по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу сообщает, что по результатам проведенного планового карантинного фитосанитарного обследования территории лесного фонда Кузедеевского лесничества Кемеровской области - Кузбасса установленакарантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинному объекту малый черный еловый усач (Monochamus sutorL), в границах Калтанского участкового лесничества, урочища Калтанское Кузедеевского лесничества Кемеровской области - Кузбасс.

Малый черный еловый усач – одни из наиболее распространенных и опасных технических вредителей древесины хвойных пород. Карантинные вредители распространены в хвойных и смешанных лесах. Заселяют чаще ослабленные, отмирающие и свежесрубленные деревья.

Размножаются на порубочных остатках, ветровале, буреломе. В случаях несвоевременной вывозки древесины с лесосек, при хранении неокоренных стволов на складах создаются наиболее благоприятные условия для их размножения.

Повреждение, наносимое личинками жука, имеет вид глубокой и крупной «червоточины», проникающей в древесину на глубину от 7 до 15 сантиметров. При высокой заселенности древесина становится непригодной для использования.

Данные вредители является потенциальными переносчиками сосновой стволовой нематоды.

Малый черный еловый усач включен в Перечень карантинных объектов как вид, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации.

В связи с этим просим владельцев, пользователей и арендаторов лесных угодий, хозяйствующих субъектов, осуществляющих переработку, хранение, перевозку и реализацию лесоматериалов хвойных пород быть бдительными и напоминаем о необходимости немедленного уведомления Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Кузбасса на электронный почтовый адрес: E-mail: karantin.kemerovo@rsn42.ru или по адресу: адресу: Кемеровская область - Кузбассу, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б, отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля, тел. 8(3842) 36-15-80.

 

Общество
kuzbassnews.ru
20/08/2020
Общество
Новости Кузбасса

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