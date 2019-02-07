Объем незаконных рубок в лесах Кузбасса снизился на 37 %

В департаменте лесного комплекса Кемеровской области подвели итоги работы государственных лесных инспекторов в 2018 году.

Как доложил замгубернатора Алексей Харитонов, в прошедшем году в сравнении с 2017 годом количество незаконных рубок лесных насаждений уменьшилось на 11 %, объем незаконно вырубленной древесины – почти на 37 %, ущерб от незаконных рубок снизился почти на 24 %.

В Кемеровской области в 2018 году при проведении плановых, внеплановых проверок, рейдовых мероприятий было выявлено 225 случаев незаконной рубки леса (объем незаконно заготовленной древесины – 10,4 тыс. куб. м). Специалисты оценивают ущерб лесу в 72,3 млн рублей (в 2017 – 94,8 млн рублей).

По результатам работы государственных лесных инспекторов 164 материала о незаконной рубке направлено в правоохранительные органы, из них возбуждено 134 уголовных дела. К уголовной ответственности привлечено 47 «черных» лесорубов (в 2017 – 45). Также привлечены к ответственности 58 юридических, 55 должностных и 113 физических лиц. Наложено штрафов на сумму 5,5 млн рублей.

Фото: пресс-служба АКО