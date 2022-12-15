Объем ремонта трассы Р-255 «Сибирь» в границах Кузбасса составил 110 км

Также в 2022 году приведены в нормативное состояние три мостовых сооружения, одно из которых в ходе капремонта фактически построили заново.

Самые масштабные объекты уходящего года – капитальный ремонт обхода города Юрги с 6 по 15 км и капремонт путепровода над железной дорогой на км 224. На 9-километровом отрезке обхода Юрги завершены работы, начатые в прошлом году: для повышения безопасности движения построена кольцевая развязка с электроосвещением на 15-м км, в месте примыкания подъезда к городу Томску, на всем протяжении объекта заменена дорожная одежда, укреплены откосы и кюветы, модернизирована система водоотвода, установлены новые дорожные знаки и барьерное ограждение.

Путепровод над железной дорогой на км 224+878 в процессе капитального ремонта возвели заново после полного демонтажа. Выполнены работы по устройству новых опор и балок пролётных строений, уширению габарита проезжей части и устройству одежды ездового полотна, замене перильного и барьерного ограждения. На период строительства движение было переключено на временный путепровод. Кроме него отремонтированы путепроводы на км 305 и км 307. На сооружениях заменены балки пролетных строений и одежда ездового полотна, обновлено барьерное и перильное ограждение.

Капитальный ремонт выполнен на км 535 – км 545, где отремонтированы и частично переустроены водопропускные трубы, восстановлено дорожное покрытие, заменены элементы инженерного обустройства. На участке км 486 – км 501 восстановлено дорожное покрытие, установлены новые остановочные павильоны и светофорные объекты, отремонтированы тротуары и площадки отдыха для водителей. Также в течение дорожно-строительного сезона приведены в нормативное состояние участки с 343 по 374 км и км 309 – 321. В общей сложности на 32 км уложены защитные слои: км 186 – км 198 и км 31 – км 51 подъезда к городу Томску.

Напомним, что помимо объектов ремонта в нынешнем году ФКУ «Сибуправтодор» ввело в эксплуатацию объект реконструкции км 149 – км 158 р-255 «Сибирь» в Кузбассе, на границе с новосибирской областью.

Всего через кемеровскую область - Кузбасс проходит 466 км федеральной автомобильной дороги р-255 "Сибирь", включая обходы городов Кемерово, Мариинск и Юрга, а также подъезд к Томску.

Фото: ФКУ "Сибуправтодор"