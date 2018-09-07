Объем выданной в Кузбассе ипотеки вырос на 70%

За семь месяцев 2018 года заемщики Кемеровской области оформили в банках почти 15 тыс. ипотечных кредитов на сумму 21,8 млрд рублей. Это на 72% превышает объем выдачи за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 12,6 млрд рублей.

«На рост объемов выдачи ипотеки в нашем регионе влияют не только ценовые факторы, такие как снижение ставок, но и неценовые. Например, стартовавшая в начале текущего года госпрограмма субсидирования жилищных кредитов для семей с несколькими детьми, а также смягчение требований к финансовому положению заемщиков», – комментирует Татьяна Вотинова, заместитель управляющего Отделением Кемерово Сибирского ГУ Банка России.

Средневзвешенные ставки по выданным с начала года кредитам за 12 месяцев снизились с 11,49% до 9,59%, общая задолженность выросла более чем на 21% до 83,1 млрд рублей. 98,5% задолженности погашается вовремя.

6 сентября 2018

Отделение по Кемеровской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации