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Обезличенная продукция в реализации на торговых точках

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в феврале текущего года в г. Новокузнецке Кемеровской области были проведены 6внеплановых выездных мероприятий по контролю за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, а так же требований ветеринарного законодательства РФ в отношении предприятий общественного питания и предприятий, осуществляющих реализацию продукции животного происхождения. Мероприятия организованы в рамках принятия мер по недопущению возникновения и распространения на подконтрольной территории вирусов африканской чумы свиней и гриппа птиц.

В ходе проведенных проверокбыла выявлена продукция животного происхождения не имеющая маркировок, т.е. не идентифицированного видового происхождения, без информации о производителе, сроках годности и датах производства, общим весом 26 кг.

Реализация и хранение продукции животного происхождения без маркировки является нарушением требований Технических регламентов Таможенного союза. Такая продукция согласно Постановления Правительства РФ от 29.09.1997 № 1263 признается некачественной и опасной продукция. Вся продукция изъята из оборота.

По фактам выявленных нарушенийспециалистами Управления составлено 9 протоколов административных правонарушениях по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.

Общество
kuzbassnews.ru
02/03/2020
Общество
Новости Кузбасса

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