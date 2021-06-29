Обход Юрги капитально ремонтируют на всем протяжении

Принятый в федеральную собственность в 2019 году участок трассы Р-255 «Сибирь» Обход города Юрги в Кузбассе ремонтируют с опережением графика. Дорожникам предстоит привести в нормативное состояние в общей сложности 15,5 км.

На первых 6 километрах обхода работы начали в мае. На сегодня здесь полностью завершили фрезерование старой дорожной одежды, устроили ровики уширения, в полном объеме уложили геосетку для укрепления участков со слабым грунтом. Почти на 80% уложен выравнивающий слой с применением технологии холодного ресайклинга и в полном объеме – дополнительный слой основания из ЩПС. Рабочие ведут устройство верхнего слоя основания из асфальтобетона общей площадью, ремонтируют водопропускные трубы. Срок окончания работ – октябрь текущего года.

На участке км 6 – км 15+474 приступили к капремонту с опережением календарного графика. Для реализации проекта на данном отрезке строят две временные объездные дороги, куда будет переключено движение транзитного транспорта. Одновременно на объекте выполняют фрезерование и устройство выравнивающего слоя. Кроме замены дорожной одежды здесь также предстоит модернизировать систему водоотвода и выполнить общее обустройство дороги. Капитальный ремонт продлится до осени 2022 года.

В общей сложности в границах Кузбасса в нынешнем году осуществляется ремонт 60 км федеральных автодорог, сообщает ФКУ «Сибуправтодор» .