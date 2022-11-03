Обладателем Гран-при международного конкурса-фестиваля стал концертмейстер Тяжинской ДШИ № 31 Сергей Светляков

Качество выступления участников IV международного разножанрового конкурса-фестиваля «Музыкальный триумф» оценивали опытные специалисты в области музыкального искусства, педагоги творческих ВУЗов, режиссеры, руководители творческих коллективов, деятели культуры и искусств. Конкурс проходил в городе Санкт-Петербурге в рамках фестивальной программы детского, юношеского и взрослого творчества «Мир искусства».

В номинации «Народные инструменты – гармонь» Сергей Анатольевич Светляков исполнил фантазию на тему произведений Бориса Трояновского и Александра Соловьева «Ах, ты, береза» в собственной обработке.