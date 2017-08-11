В Кемерово прошел областной фестиваль творчества детей и молодежи с инвалидностью «Я – Автор!»

С такой инициативой выступило областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Фестиваль собрал вместе одаренных детей и молодежь с ограниченными физическими и умственными возможностями здоровья в возрасте от 10 до 35 лет из городов Прокопьевск, Междуреченск, Тайга, Таштагол, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Белово, Кемерово и поселка Тяжинский.

В холле Дворца культуры шахтеров была оформлена выставка живописи, рукоделия и народного творчества. Собравшихся поприветствовала председатель Кемеровской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Валентина Ивановна Шмакова. На сцене участники фестиваля исполняли музыкальные номера и читали стихотворения собственного сочинения.

Тяжинский район представляли Татьяна Владимировна Кульбенок (стихотворение), Егор Алексеевич Казачук (народное творчество), Ксения Александровна Маер (песня), Софья Владимировна Клепикова (народное творчество), Дарья Алексеевна Савинова (живопись), Владимир Николаевич Шелковников (народное творчество), Наталья Алексеевна Морозова (рукоделие), Татьяна Васильевна Марко (рукоделие), Дмитрий Анатольевич Гридин (стихотворение), Иван Степанович Лунев (народное творчество).

Все участники фестиваля были награждены дипломами и памятными подарками. Победителем в направлении творчества «Музыкально-исполнительское искусство» в номинации «Песня» стала Ксения Александровна Маер из поселка Тяжинский. Пять победителей фестиваля номинированы на соискание Международной премии «Филантроп». Итоговое мероприятие состоится в Москве 7-10 ноября 2017 года в Храме Христа Спасителя в зале Церковных Соборов.