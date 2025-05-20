Областной фестиваль адаптивных видов спорта «Сильные волей и духом» прошел в Белове

Организаторы фестиваля – молодежный совет при уполномоченном по правам человека в Кемеровской области – Кузбассе и региональное отделение «Всероссийского общества инвалидов».

Участники с ограниченными возможностями здоровья продемонстрировали силу воли и стремление к спортивным достижениям. Среди женщин в беге на 60 метров на инвалидных колясках первое место заняла Анна Владимировна Монастырева – методист культурно-досугового центра из Чебулинского муниципального округа.

Фото: Верх-Чебулинский культурно-досуговый центр