1 марта в Кузбассе стартовал областной конкурс творческих работ декоративно-прикладного искусства «Волшебный мир кино», посвященный Году памяти и славы.

Учредитель конкурса – Министерство культуры и национальной политики Кузбасса. Организатором конкурса является ГАУК КО «Кузбасскино».

Для участия в областном конкурсе приглашаются все жители Кузбасса. Это могут быть индивидуальные авторы и творческие коллективы разных в возрастных категориях: «Младшая» (0 – 7 лет), «Средняя» (8-15 лет), «Старшая» (16 – 99+ лет). Конкурс проводится с 01 марта по 1 июня 2020 г.

На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике декоративно-прикладного искусства: декупаж, скрапбукинг, квиллинг, полимерная глина, мягкая игрушка, пластилинография, бисероплетение, вышивание, вязание, макраме, художественная резьба, рисунок и т.д.

Работы должны соответствовать темам конкурса – «75 лет Великой Победы» и «Волшебный мир кино».

В настоящий момент проходит онлайн-прием заявок, для участия в конкурсе необходимо отправить заявку на электронный адрес kuzbasskino.ru@yandex.ru до 30.04.2020г. Сроки приема заявок могут быть продлены.

С положением конкурса и формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте ГАУЦК КО «Кузбасскино»: http://www.kuzbasskino.ru .

В мае-июне фотографии работ участников конкурса будут размещены в официальной группе ГАУК КО «Кузбасскино», в социальной сети «ВКонтакте». Пройдет зрительское интернет-голосование на лучшую работу, победители будут награждены на торжественной церемонии подведения итогов областного конкурса «Волшебный мир кино», сроки которой будут объявлены дополнительно.

Лучшие творческие работы будут представлены на традиционной экспозиции «Волшебный мир кино» в областном Музее кино.

Ежегодный интерес к конкурсу говорит о неподдельном интересе участников к кинематографу и о творческом энтузиазме жителей области, готовых презентовать свое творчество широкому кругу зрителей!