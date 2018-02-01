Областной молодежный форум

Представители Тяжинского района приняли участие в областном молодежном форуме «Старт-2018», посвященном 75-летию Кемеровской области и Всероссийскому дню студенчества.

Более 1 тысячи человек со всех территорий Кузбасса – школьники, студенты, работающая молодежь, представители общественных движений и организаций собрались на одной площадке.

Тяжинский муниципальный район представляла делегация из 8 представителей молодежи, достигших успехов в работе, учебе, проектной деятельности: студенты Тяжинского агропромышленного техникума Илья Белинский, Евгений Вайдуров, Илья Шепенюк, Маргарита Горюнова, Анастасия Провалина, молодогвардейцы Валерия Бибик и Виктория Шаравина и главный специалист отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района Ирина Липатова.

Областной форум «Старт» – это площадка, где активисты смогли не только пообщаться, но и попробовать реализовать себя в новых направлениях, таких как «Медиа», «Твоя позиция», «Творчество», «Добровольчество», «Проектная деятельность», «Личность», «Стартап».

Представители 34 территорий области, попытались наглядно показать особенности своей малой Родины. Кемеровский район – представил хлебобулочные изделия, Яшкино – фирменные сладости, молодежь из Белова – живую рыбу в аквариуме. Тайгинцы – продемонстрировали наряды и предметы из древесины.

Тяжинцы показали, то чем всегда славился район – патриотическое воспитание молодежи. Примером для подражания по сей день служит, наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Тяжинского района, Герой Кузбасса Николай Иванович Масалов. Выставку представляли заведующий районным историко-краеведческим музеем Татьяна Викторовна Макарова и руководитель самодеятельного образцового коллектива театра-студии «поМОСТ» Андрей Анатольевич Мартыненко.

Также в рамках форума прошел торжественный губернаторский прием. В честь Всероссийского дня студенчества лидеров молодежного движения отметили областными наградами. Валерия Бибик и Илья Белинский были награждены памятными дипломами Коллегии администрации Кемеровской области, Виктория Шаравина была отмечена памятным адресом Коллегии администрации Кемеровской области.