Обратиться в Пенсионный фонд можно через социальные сети

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу приглашает жителей региона зайти на официальные страницы ведомства в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Подписавшись на страницы Отделения ПФР в соцсетях, любой пользователь интернета может получать информацию об основных событиях, связанных с законодательством в сфере пенсионного и социального обеспечения в России, свежие новости ПФР, проконсультироваться.

Обращаем внимание, что консультировать граждан через социальные сети специалисты ПФР смогут только по общим вопросам. Информацию о персональных данных: состоянии индивидуального лицевого счета, трудовом стаже, отчисляемых работодателем страховых взносах и количестве пенсионных коэффициентов жители области могут узнать через "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР.

Кроме того, кузбассовцам доступно мобильное приложение ПФР для платформ iOS и Android, через которое можно в электронном формате взаимодействовать с Пенсионным фондом по многим вопросам и получать госуслуги, не обращаясь лично в клиентскую службу.