Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Обратиться в Пенсионный фонд можно через социальные сети

Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу приглашает жителей региона зайти на официальные страницы ведомства в социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Подписавшись на страницы Отделения ПФР в соцсетях, любой пользователь интернета может получать информацию об основных событиях, связанных с законодательством в сфере пенсионного и социального обеспечения в России, свежие новости ПФР, проконсультироваться.

Обращаем внимание, что консультировать граждан через социальные сети специалисты ПФР смогут только по общим вопросам. Информацию о персональных данных: состоянии индивидуального лицевого счета, трудовом стаже, отчисляемых работодателем страховых взносах и количестве пенсионных коэффициентов жители области могут узнать через "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР.

Кроме того, кузбассовцам доступно мобильное приложение ПФР для платформ iOS и Android, через которое можно в электронном формате взаимодействовать с Пенсионным фондом по многим вопросам и получать госуслуги, не обращаясь лично в клиентскую службу.

Общество
kuzbassnews.ru
12/08/2021
Общество

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове ГИБДД проведёт массовые проверки водителей
13 августе в Кемерове пройдут массовые проверки водителей. Инспекторы ГИБДД оценят, как взрослые...
В мэрии Кемерова рассказали о реконструкции на Сосновом бульваре и улице Институтской
В Кемерове после комплексной реконструкции подземных инженерных сетей и дорожных покрытий на...
В Кемерове на проблемном перекрёстке намерены изменить схему движения
Житель областного центра через платформу Кузбасс Онлайн обратился к городским властям с...
Кемеровские синоптики предупредили о похолодании до +6ºС и дождях с грозами
Местами ожидается небольшой дождь. В воскресенье, 15 августа, в темное время суток столбик...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus