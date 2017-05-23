Общероссийский день библиотек

О. В. Разинкина, директор МБУ ЦБС КГО:

-Уже стало традицией поздравлять в этот день не только сотрудников библиотек, но всех людей, причастных к книге и чтению. Библиотеки – это память всей современной цивилизации. Они собирают и передают накопленные человечеством знания в пространстве и во времени. А библиотекари сохраняют неразрывную нить культуры от древности до наших дней, обеспечивают преемственность идей и исторического опыта для всех поколений.

В Калтанском городском округе все библиотеки объединены в Централизованную библиотечную систему, она насчитывает 4 библиотеки и 27 сотрудников. Это общедоступные муниципальные библиотеки, куда может обратиться за поиском информации любой житель Калтанского городского округа. Из библиотечных пунктов мы постепенно превращаемся в современные информационные центры. Мы всегда идем в ногу со временем, меняется облик библиотек, меняются формы работы с читателями, меняется характер библиотечной работы. Мы занимаемся программно-проектной деятельностью: пишем программы и разрабатываем проекты, выигрываем по ним гранты и внедряем в свою работу новые технологии. Используем мультимедийные технологии в обслуживании пользователей и в проведении массовых мероприятий. Мы работаем с электронными базами данных, электронными каталогами, знаем их инструментарий, можем не только найти нужную пользователю информацию, но и обработать ее, систематизировать, проанализировать и облечь в нужную форму. Мы владеем компьютерной и копировально-множительной техникой и обучаем первоначальным навыкам компьютерной грамотности население.

В честь Общероссийского Дня библиотек, поздравляю весь коллектив МБУ ЦБС КГО с профессиональным праздником! Желаю всем здоровья, творческого взлета, удачи в делах, пусть профессиональная деятельность приносит только положительные эмоции и чувство удовлетворенности от проделанной работы. Пускай библиотеки пополняются новыми читателями и новыми книжными поступлениями.

Всем нашим дорогим читателям желаю по чаще находить время для посещения библиотек и бесконечное множество свободных минут для приятного чтения! Библиотеки Калтанского городского округа открыты для всех и для каждого!

В. В. Кочева, заведующая Детской библиотекой МБУ ЦБС КГО:

- На свете есть множество различных профессий и все они важны и нужны. Но мне особо хочется отметить профессию детский библиотекарь. Он как добрый волшебник правит целым миром грез, сказок, путешествий, романтики! Все библиотекари – образованные, эрудированные, интеллигентные люди. А если женщины – все просто красавицы. Они умеют делать очень многое: подобрать нужную книгу, оформить любую выставку, нарядиться и сыграть любую роль, провести как серьезное мероприятие, так и развлекательную программу. А еще сделать генеральную уборку города, покрасить и побелить, высадить цветы и многое другое.

Накануне профессионального праздника хочется поздравить всех библиотекарей и пожелать терпения, вдохновения и благополучия. Пускай Храм знаний пополнится новыми читателями, пускай книжный фонд не оскудеет. Пусть всё, что окружает каждый день, приносит бесконечную радость и при этом не превращается в обыденность.

Также хочется поздравить с праздником и наших читателей. Пусть вас в скором времени настигнет чудесное вдохновение от чтения оригинальных и познавательных книг! Пусть замечательные произведения отвлекают вас от серости дней и открывают путь к неизведанному! Желаю приятных творческих моментов и всевозможных успехов!

О. И. Попкова, заведующая Модельной библиотекой семейного чтения МБУ ЦБС КГО:

- 2014 год стал для библиотек-филиалов МБУ ЦБС КГО (взрослого №6 и детского №9, пос. Малиновка) годом кардинальных перемен в творческом и материально-техническом плане. В библиотеке проведен капитальный ремонт, приобретена новая мебель, пополнились книжные фонды печатными и электронными изданиями, а самое значительное событие – установлена новая компьютерная техника и высокоскоростной интернет. В 2016 году в состав Модельной библиотеки семейного чтения вошел филиал №7 МБУ ЦБС КГО (с. Сарбала).

Наша Модельная библиотека семейного чтения сегодня – это современное учреждение культуры, которое эффективно выполняет информационную, образовательную и просветительскую функции, радует своих читателей книжными выставками, новинками любимой литературы, интересными новыми формами работы и теплотой творческих встреч.

Мы обслуживаем разные возрастные и социальные группы населения, для которых регулярно проводятся познавательные и развлекательные мероприятия. Открытие и работа библиотеки в социальных сетях способствует привлечению новых пользователей, их участию в жизни библиотеки. Модельная библиотека занимается консультативно-образовательной работой в компьютерном классе «Матрица» с мая 2016 года. Особое место в работе библиотеки занимает проведение летних семейных вечеров отдыха, работа с детьми на детских площадках поселка, а так же участие в городских мероприятиях. Со всеми задачами библиотеки прекрасно справляется творческий высокопрофессиональный коллектив из 6 сотрудников.

Мы от всей души поздравляем библиотекарей и читателей с замечательной датой – Общероссийским днем библиотек! Желаем всем крепкого здоровья и неиссякаемого творческого потенциала!

Н. А. Ильина, заведующая Библиотекой «Гармония» МБУ ЦБС КГО:

- Профессия – библиотекарь. Разными путями все пришли к ней и сумели увидеть в этой профессии смысл своей жизни. Миссия библиотекаря – хранить человеческую мудрость, нравственность, являясь проводником Знания.

Библиотека «Гармония», каково сегодня её место в тихой и размеренной жизни посёлков Постоянный и Малышев Лог. Заметна ли её роль в привычном укладе? Здесь тепло и уютно, читатели приходят разного возраста от пенсионеров до детей. Именно библиотека открыла для многих удивительный мир большой литературы, научила их не только читать, но и мыслить, действовать.

Энтузиазм неутомимых тружеников библиотекарей Н.С. Кажарской, Н.Я. Сюльгиной, которые стояли у истоков создал неповторимую атмосферу библиотеки. Свою душевную щедрость, знания, умения отдали библиотеке М.И. Селеткова, Е.И. Габова, пользуются авторитетом у читателей Н.А. Ильина. Жителей посёлков не расстраивает небольшое помещение, а манит другое - до «дыр» зачитанные книги, яркие красочные выставки, познавательные мероприятия и общение с сотрудниками библиотеки. Здесь всегда можно получить совет, помощь в трудной жизненной ситуации. К приятному общению располагает обстановка библиотеки, где любят собираться любительские клубы «Посиделки», «Общение».

Сегодня библиотека оснащена современной техникой, есть Интернет, но они никогда не заменят тихого шелеста книжных страниц, общения с библиотекарем, помогающим выбрать источники информации. Только в библиотеке, можно получить обширный ответ на волнующие вопросы. Библиотека продолжает жить и работать, оставаясь для жителей посёлков местом, где можно реализовать запросы культурной, интеллектуальной, духовной жизни.

От всей души поздравляю вас, дорогие коллеги, с Днём библиотекаря, вложившие свои знания, опыт, щедрый дар души в профессию и желаю всем больших творческих успехов.