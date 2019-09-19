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Общественный совет по экологии создан в Мысках

Как сообщили в местной администрации, в состав совета вошли представители городского Совета ветеранов войны и труда, городского общественного движения «Шория», общественной организации «Туган Чер», Мысковской женской городской организации, депутаты городского Совета народных депутатов, представители администрации города. Первое заседание пройдет 2 октября, участники рассмотрят вопрос по устранению последствий обвала породы на разрезе «Кийзасский».

В муниципалитете пояснили, что совет будет постоянно действующим коллегиальным совещательным органом. Его члены будут рассматривать вопросы в области охраны окружающей среды на территории Мысковского городского округа и готовить предложения по ним. Также они займутся выработкой рекомендаций по реализации политики в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории Мысков.

К решению задач в области охраны окружающей среды совет сможет привлекать общественные объединения, научные учреждения, предприятия.

В числе задач нового органа — информирование населения города о состоянии окружающей среды и экологической безопасности.

В горадминистрации напомнили, что вопрос о создании общественного совета по экологии был поднят на встрече губернатора Сергея Цивилева с жителями Мысковского городского округа 15 августа 2019 года.

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
19/09/2019
Общество
Экология
Топ
Мыски
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