Очередной житель Кузбасса направлен в колонию-поселение за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения

Как сообщили корреспонденту информационного агентства «Новости Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 40-летний обвиняемый, ранее лишённый водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в конце 2021 года вновь дважды сел за руль в состоянии опьянения.

Ещё в марте 2021 года 40-летний житель Мариинска был осуждён Чебулинским районным судом Кемеровской области за управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже подвергнутым ранее административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за что ему было назначено 200 часов обязательных работ с лишением прав управления транспортным средством сроком на 2 года.

Но, имея указанную выше судимость, в ноябре 2021 года он выпил пиво, а через некоторое время ближе к ночи ему позвонили с работы, в связи с чем он поехал туда на своём автомобиле. Во втором часу ночи он был остановлен сотрудниками ДПС, которые установили у водителя состояние опьянения.

Несмотря на это, через месяц около 11 часов дня он вновь в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля. И вновь он был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые потребовали у него документы на право управления автомобилем. Обвиняемый сказал, что водительского удостоверения у него нет, так как уже лишён прав управления транспортным средством. Проведённым медицинским освидетельствованием было также установлено состояние опьянения.

Максимальным наказанием за совершённое подсудимым преступление является лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права управления транспортным средством на срок до шести лет.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих обстоятельств, как признание подсудимым себя виновным, состояние здоровья его и его супруги, а также наличие малолетнего ребёнка и ведомственных наград, суд назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года 2 месяца.

Сроки наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, для осуждённого будет исчисляться с момента освобождения из мест лишения свободы, но будет распространяться на весь срок отбывания основного наказания.

Не согласившись с приговором суда, осуждённый обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, но на днях судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения.