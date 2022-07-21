Очередные жители Кузбасса направлены в колонию-поселение за многократное управление автомобилем в состоянии опьянения

Как рассказали корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, двое жителей Мариинска, ранее неоднократно привлекавшиеся к ответственности за управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, должных выводов для себя не сделали, и снова сели за руль после употребления спиртных напитков.

28-летнему жителю Мариинска в 2018 году за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения было назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Через пять месяцев он снова был привлечён к уголовной ответственности за аналогичное преступление с назначением наказания в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Позже, отбыв полностью назначенные наказания, он дважды (в конце ноября 2021 года и в начале января 2022 года) управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен сотрудниками ГИБДД, и отстранён от управления транспортным средством.

Другой, 29-летний житель Мариинска, ранее в конце декабря 2021 года также привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление с назначением ему наказания в виде 140 часов обязательных работ и с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года. Но уже в марте 2022 года он снова около 5 часов утра сел за руль автомобиля. Через некоторое время он увидел автомобиль сотрудников ГИБДД, которые сигналами потребовали остановиться. Обвиняемый отказался останавливаться и, увеличив скорость, попытался скрыться. Но через некоторое время не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля, потеряв сознание. После оказания медицинской помощи, когда он очнулся, ему провели освидетельствование, в результате которого было установлено состояние опьянения.

При рассмотрении уголовных дел Мариинским городским судом Кемеровской области подсудимые вину признали в полном объёме, раскаявшись в содеянном.

Максимальным наказанием за совершённые подсудимыми преступления является лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права управления транспортным средством на срок до шести лет.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств в отношении каждого из подсудимых, а также конкретные обстоятельства совершения каждого преступления, суд назначил 28-летнему жителю Мариинска наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, а 29-летнему – 1 год лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание осуждённые будут в колонии-поселении.

Срок наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, для осуждённых будет исчисляться с момента освобождения из мест лишения свободы, но будет распространяться на весь срок отбывания основного наказания.

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