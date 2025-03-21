Один из зоопарков Кемерово с плановой проверкой посетил Россельхознадзор

В период с 3 по 14 марта 2025 года Сибирским межрегиональным Управлением Россельхознадзора проведена проверка организации, осуществляющей деятельность по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях в зоопарке «Вовкин двор».

Выездное мероприятие в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными имело плановый характер и состоялось с учётом соблюдения требований Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 №248-ФЗ.

При посещении инспектор ведомства отметил, что выступления животных не проводятся, а на территории зоопарка соблюдены требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Питомцы содержатся в вольерах, клетках и террариумах, расположенных в здании, а также в уличных вольерах, расположенных на территории зоопарка. Животным предоставляется круглосуточная возможность укрыться от посетителей в домиках.

В том числе, обеспечены пространство и обстановка, удовлетворяющие потребности животных в физической активности, а вольеры и клетки для животных соответствуют предусмотренным законодательством размерам.

В целях наблюдения за состоянием здоровья животных заключен трудовой договор со специалистом в области ветеринарии. Кроме того, утверждены ежегодные планы проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий, мероприятий по дератизации, дезинсекции и уборке помещений, а также кормовые рационы и режимы кормления животных, журнал учета дезинфекции.

Предусмотрен и ежемесячный санитарный день для генеральной уборки и дезинфекции помещений. А для выполнения лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, хранения ветеринарных лекарственных препаратов есть оборудованный ветеринарный пункт.

В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия нарушения законодательства Российской Федерации, а также в области ветеринарии не установлены. Это стало основанием для признания ООО «Флора-сад» — юридического лица, имеющего действующую лицензию Россельхознадзора на ведение деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, соответствующим лицензионным требованиям.

Вместе с тем, специалисты Службы уведомляют владельцев зоопарков, что наличие бессрочной лицензии Россельхознадзора, дающей право на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях, не освобождает от необходимости соблюдения обязательных требований и норм законодательства.