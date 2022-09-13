Одна из сельских школ Кузбасса не исполнила решение суда, касающееся её сайта

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, ранее судом по иску прокурора г.Мариинска на Лебяжинскую основную общеобразовательную школу была возложена обязанность в срок до 1 сентября 2022 года устранить нарушения законодательства об образовательной деятельности путём размещения на своём официальном сайте информации, установленной действующим с 1 марта 2022 года постановлением Правительства Российской Федерации.

По результатам проведённого прокуратурой г. Мариинска мониторинга сайтов муниципальных образовательных организаций в деятельности Лебяжинской основной общеобразовательной школы были выявлены нарушения законодательства об образовании, выразившиеся в отсутствии на официальном сайте школы большого объёма информации, которую школа обязана была разместить в соответствии с требованиями законодательства.

Так, в нарушение действующих требований по состоянию на 28 июня 2022 года на официальном сайте школы отсутствовала информация о структуре и об органах её управления, о федеральных государственных образовательных стандартах, о руководителе образовательной организации, его заместителях и персональном составе педагогических работников, информация об условиях питания учащихся начальных классов, а также другая необходимая информация. Также на сайте школы отсутствовали обязательные к размещению многочисленные копии документов, включая устав образовательной организации и свидетельство о государственной аккредитации.

Более того, ранее прокуратурой города уже выявлялись нарушения Лебяжинской школой в части ведения официального сайта в сети «Интернет», в связи с чем в марте и в июне 2022 года прокуратурой в адрес школы вносились представления об устранении нарушений, которые в итоге оказались неисполненными.

В результате прокурор г. Мариинска, действуя в интересах неопределённого круга лиц, обратился в суд с исковыми требованиями возложения на Лебяжинскую школу обязанности в срок до 1 сентября 2022 года устранить выявленные нарушения.

В связи с признанием исковых требований представителем школы Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил требования прокурора в полном объёме.

Муниципальное казённое образовательное учреждение «Лебяжинская основная общеобразовательная школа» была обязана в срок до 1 сентября 2022 года устранить выявленные нарушения нормативно-правовых актов, разместив на своём сайте всю требуемую федеральным законодательством информацию.

Однако и решение суда руководством школы оказалось неисполненным в установленный срок, в связи с чем должностными лицами Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбассу 6 сентября 2022 года было возбуждено исполнительное производство.

Теперь судебный пристав-исполнитель установит срок исполнения решения суда, за нарушение которого школе может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

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