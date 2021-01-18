Офицер Росгвардии помог вернуть молодой матери похищенное детское имущество

В Анжеро-Судженске командир взвода городского отдела вневедомственной охраны младший лейтенант Руслан Дьяконов с поличным задержал похитителя снегоката у молодой семьи.
За помощью к стражам правопорядка обратилась 31-летняя горожанка. По предварительной информации, женщина вместе с ребенком отправилась в продуктовый магазин за покупками, оставив без присмотра снегокат в тамбуре торговой точки. Вернувшись, она обнаружила пропажу детского имущества. Прибывшие на сигнал правоохранители установили приметы подозреваемого по записям с камеры видеонаблюдения и передали ориентировку всем нарядам, задействованным в системе единой дислокации.
Младший лейтенант Дьяконов в ходе поисковых мероприятий обнаружил и задержал прохожего, который нес в руках похищенный снегокат. Им оказался 44-летний местный житель, ранее привлекавшийся к административной ответственности за потребление наркотических средств. Задержанный мужчина признал вину, но пояснить причину своего поступку не смог.
Для дальнейшего разбирательства офицер Росгвардии передал похитителя с признаками алкогольного опьянения сотрудникам органов внутренних дел, а имущество вернул молодой семье. Горожанка выразила благодарность росгвардейцу за оперативную помощь и профессионализм.
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