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Офицер Росгвардии провел мастер-класс для будущих журналистов

В Кемерове помощник начальника управления по взаимодействию со СМИ – начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу старший лейтенант Дмитрий Керсановский принял участие в проекте Центра развития педагогического образования «На равных».

В Кузбасском региональном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования руководитель пресс-службы выступил перед кемеровскими школьниками и студентами педагогических колледжей Кузбасса, являющихся членами медиацентров на базе образовательных организаций.

В рамках тематического дня «Люди о людях» официальный представитель силового ведомства рассказал об особенностях информационного сопровождения войск правопорядка, а также привел успешные примеры реализации проектов, направленных на профилактику нарушений в сфере оборота гражданского оружия и на патриотическое воспитание молодежи.

Будущие журналисты смогли познакомиться с различными аспектами информационной деятельности и подробнее узнать о задачах, которые выполняют структурные подразделения силового ведомства. В ходе мастер-класса молодые люди смогли поучаствовать в разработке имиджевых мероприятий для Росгвардии, которые будут реализованы в ближайшее время.

Образование
kuzbassnews.ru
22/06/2022
Образование

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