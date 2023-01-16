Офицером кемеровского СОБР успешно пройден отборочный этап для участия в "Олимпиаде спецназа"

Офицер кемеровского специального отряда быстрого реагирования «Символ» майор Евгений Ш. успешно завершил первый отборочный этап подготовки к участию в Международных соревнованиях спецназа «UAE SWAT Challenge».

В ходе двух отборочных ведомственных испытаний предстоит определить лучших бойцов специального назначения Росгвардии, кому предстоит отстаивать честь российского спецназа на международных соревнованиях. В ходе первого этапа, прошедшего в Москве, кемеровчанин вошел в десятку претендентов, продемонстрировав отличные показатели по физической и огневой подготовке. В ближайшее время на базе Российского университета спецназа в Чеченской Республике состоятся финальные испытания, на которых выступит кемеровчанин.

Международные соревнования спецназа по традиции пройдут в Дубае в феврале. В них примут участие действующие отряды специального назначения более чем из 30 стран. Командам предстоит продемонстрировать мастерство обращения с оружием, навыки спасения заложников и пройти различные испытания. Ранее воспитанник кемеровского СОБР помог российской команде из Росгвардии занять призовое место на Чемпионате мира среди спецподразделений «SWAT World Challenge 2020».

Фото: Росгвардия