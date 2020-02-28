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Офицеры Росгвардии заняли призовые места на соревнованиях среди силовых структур

В областном центре прошел Чемпионат Кемеровского отделения физкультурно-спортивного общества «Динамо» по служебному двоеборью среди силовых структур Кузбасса. В турнире приняли участие спортсмены областных ведомств из Росгвардии, ГУФСИН, МВД, ФСБ и ФССП.

В сборную команду войск национальной гвардии вошли шесть офицеров из СОБРа, территориального управления, вневедомственной охраны и ОМОНа. В программу служебного двоеборья вошли стрельба из пистолета Макарова и лыжная гонка.

По результатам двух испытаний команда Росгвардии заняла второе место, уступив спортсмена из ГУФСИН. Тройку лидеров замкнула команда ФСБ.

Победители и призеры были награждены грамотами и кубками  Кемеровского отделения физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Спорт
kuzbassnews.ru
28/02/2020
Спорт
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Новости Кузбасса

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