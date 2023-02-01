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Около 16 тысяч кузбасских семей в прошлом году получили единовременную выплату при рождении ребенка

По итогам прошлого года единовременное пособие при рождении ребенка получили 15814 семей в Кемеровской области - Кузбассе. Общая сумма направленной родителям материальной поддержки составила 413,8 млн рублей. Выплата, размер которой с февраля прошлого года составляет в регионе 26614, 60 рублей, предоставлялась маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка.

Пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители.

До 2023 года выплату в зависимости от трудоустройства родителя предоставлял либо Фонд социального страхования, либо Пенсионный фонд. С этого года средства перечисляются централизовано через единый Социальный фонд России. Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или многофункциональный центр, который оказывает такую услугу. Заявление также принимается на портале госуслуг.

По действующим правилам, пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
01/02/2023
Общество

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