Около 16 тысяч кузбасских семей в прошлом году получили единовременную выплату при рождении ребенка

По итогам прошлого года единовременное пособие при рождении ребенка получили 15814 семей в Кемеровской области - Кузбассе. Общая сумма направленной родителям материальной поддержки составила 413,8 млн рублей. Выплата, размер которой с февраля прошлого года составляет в регионе 26614, 60 рублей, предоставлялась маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка.

Пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители.

До 2023 года выплату в зависимости от трудоустройства родителя предоставлял либо Фонд социального страхования, либо Пенсионный фонд. С этого года средства перечисляются централизовано через единый Социальный фонд России. Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или многофункциональный центр, который оказывает такую услугу. Заявление также принимается на портале госуслуг.

По действующим правилам, пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.

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