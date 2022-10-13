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Около 160 пенсионеров Кузбасса получили консультации специалистов ПФР в рамках акции «Правовое поле пенсионера»

Около десятка встреч с пенсионерами провели специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области – Кузбассу в рамках традиционной региональной благотворительной акции «Правовое поле пенсионера», приуроченной ко Дню уважения старшего поколения. Центральными темами встреч с земляками были законодательные нормы пенсионного и социального обеспечения, способы получения услуг ПФР.

Цель акции – предоставление людям старшего поколения бесплатных консультаций по юридическим, социальным, медицинским вопросам. Встречи и консультации со специалистами ПФР в 2022 году прошли в Центрах занятости населения, библиотеках, Центрах социального обслуживания населения Кемерова, Прокопьевска, Белова, Мариинска и других городов Кузбасса. Помимо очных встреч, были организованы прямые линии. Например, в Прокопьевске по телефону ответы на свои вопросы получили 11 жителей города. В целом правовые консультации от сотрудников ПФР в ходе акции получили 157 человек.

Больше всего кузбассовцев интересовали вопросы о порядке учета нестраховых периодов (армии, времени ухода за ребенком) в стаж, условиях выхода на пенсию досрочно, перерасчете пенсии работающим пенсионерам, условия назначения пенсии по случаю потери кормильца.

Отвечая на вопросы в очной беседе, специалисты Пенсионного фонда предлагали участнику акции  взять с собой брошюру или буклет, чтобы изучить свой вопрос более детально и была возможность обратиться к информации снова.

 

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
13/10/2022
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