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Около 200 млн рублей направлено в Кузбассе медицинским организациям за услуги в рамках электронного родового сертификата в 2022 году

За прошлый год в Кемеровской области на основании талонов родового сертификата медицинским организациям перечислено 197, 867 млн рублей. Средства направлены на оплату услуг, оказанных в связи с беременностью и рождением детей.

17 298 женщин в рамках таких услуг получили медицинскую помощь в женских консультациях в амбулаторных условиях. Не меньше чем половине из них также была оказана психологическая и медико-социальная помощь, правовая поддержка.

Женщинам и новорожденным в родильных домах в стационарных условиях оказано 18 782 услуг. Еще 23 357 услуг предоставлено в поликлиниках в ходе профилактических медосмотров детей в возрасте до года.

Напомним, что электронный родовой сертификат формируется медицинской организацией на любом сроке беременности.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
16/02/2023
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