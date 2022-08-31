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Около 5,7 тысяч консультаций получили кузбассовцы с начала года на страницах официальных сообществ регионального Отделения ПФР в соцсетях

Из общего количества консультаций в соцсетях специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области – Кузбассу почти половину (2636) дали на тему новой выплаты детям от 8 до 17 лет. Также много поступало вопросов о пособии по уходу за ребенком до 1,5 лет, получении материнского капитала и распоряжении его средствами. Получатели пенсии чаще всего интересовались графиком выплаты, возможностью изменить способ доставки.

Официальные страницы Отделения ПРФ по Кемеровской области - Кузбассу в популярных социальных сетях объединяют более 14 тысяч подписчиков. Большей популярностью пользуется страница Отделения в соцсети «ВКонтакте». Здесь насчитывается свыше 8 тысяч участников. В основном это женщины от 35 до 45 лет, жительницы Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, Белова. Около половины подписчиков сообщества Отделения в «Одноклассниках» тоже женщины до 45 лет, еще 25% - женщины старше этого возраста.

Задача специалистов ПФР – предоставлять своим читателям своевременную и актуальную информацию, оперативно и исчерпывающе отвечать на их вопросы. Мультимедийный контент: фото, видео, инфографика, помогает объяснять законодательные нормы просто и доступно.

Чтобы найти официальную страницу регионального Отделения ПФР в социальных сетях, достаточно в поисковике набрать #ПФРКузбасс. Здесь размещены не только новости пенсионного и социального законодательства, графики выплат. По ссылкам сообщества можно пройти на официальный сайт организации, позвонить по телефону горячей линии.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
31/08/2022
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