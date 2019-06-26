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Около 9 тысяч человек в Кузбассе с июля начнут получать повышенную ежемесячную выплату

С 1 июля в Кузбассе ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы вырастет на 5850 рублей. Согласно Указу Президента РФ от 07.03.2019 № 95 вместе с районным коэффициентом сумма этой выплаты составит 13 тыс. руб. В Кемеровской области ее получают 8,7 тыс. человек.

Отметим, что право на получение ежемесячной выплаты имеют лица из числа родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, которые являются трудоспособными, не работают и не являются получателями какого-либо вида пенсии и пособия по безработице. Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним.

Например, если в семье два ребенка-инвалида, то сумма выплаты увеличивается в два раза (с 01.07.2019 - 26000 руб.). Если уход осуществляет трудоспособный неработающий человек, не являющийся родителем или опекуном, выплачивается 1560 рублей (с учетом районного коэффициента). Выплата производится вместе с пенсией ребенка-инвалида на время ухода за ним.

При этом человеку, осуществляющему уход, этот период засчитывается в страховой стаж и начисляются пенсионные баллы (1,8 балла за год ухода) .

Установление выплаты в новом размере родителям и опекунам будет произведено беззаявительно в автоматизированном режиме.

Общество
kuzbassnews.ru
26/06/2019
Общество
Новости Кузбасса

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