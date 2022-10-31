Около четырех тысяч человек посетили «РУСАЛ ФестивAL #Наука» в Новокузнецке

В этом году научно-просветительское мероприятие было посвящено 90-летию алюминиевой отрасли России и предстоящему 80-летию Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Программа активностей «РУСАЛ ФестивАL #Наука» включала в себя интерактивную научную выставку, занимавшую сразу два этажа здания Большого зала администрации города, лекции известных российских научных деятелей, показы научно-популярного кино.

Открыл фестиваль бионический робопес «Боксит». Он встречал гостей на интерактивной выставке, играл и фотографировался с детьми, участвовал в открытии фестиваля.

Большой интерес у горожан всех возрастов вызвали лекции ученых – популяризаторов науки. Руководитель студии Market, занимающейся внедрением в промышленности бионических роботов, основатель стартапа Rezonver, резидент инновационного центра «Сколково», автор патентов и разработчик роботизированных сварочных аппаратов Albert Welding Альберт Еналеев рассказал о конструировании бионических роботов, их настройке и программировании, сферах применения, ответил на многочисленные вопросы юных исследователей.

Палеонтолог, кандидат биологических наук, сотрудник биологического факультета МГУ Яна Шурупова рассказала о новых взглядах об эволюции динозавров и современных методах их изучения и реконструкции.

Почувствовать себя настоящими исследователями гости фестиваля могли на интерактивной выставке. В VR‑студии дети рисовали NFT-картины в виртуальной реальности, в лаборатории прототипирования собирали 3D-принтеры, в лаборатории электролиза знакомились с основами создания «крылатого» металла – алюминия. Изучали строение человека, участвовали в физических и химических шоу, мастер-классах по сборке микросхем, на специальном стенде проводили лапароскописческие «операции».

На всех локациях им помогали наставники – сотрудники Новокузнецкого алюминиевого завода, представители волонтерского объединения «Доброе дело», Молодежного парламента при городском Совете народных депутатов, проекта «Стартнаука».

Всё просветительские мероприятия РУСАЛа, традицию проведения которых ввёл много лет назад основатель алюминиевой компании Олег Дерипаска, носят не только познавательный характер, но выступают начальным звеном системы подготовки будущих инженерных кадров, востребованных в индустрии.

- Миссия фестиваля - дать возможность детям увлечься научным творчеством, узнать об удивительных свойствах металлов, повысить заинтересованность к точным наукам. Мы надеемся, что ребята, которые приходят на научные фестивали РУСАЛа, занимаются в учреждениях дополнительного образования, созданных при поддержке алюминщиков, участвуют во всероссийских олимпиадах «13-й элемент. ALхимия будущего», посещают РУСАЛ-классы и Лаборатории РУСАЛа, станут продолжателями традиций алюминиевой отрасли нашей страны», – отметил директор по связям с общественностью НкАЗа, председатель комитета по культуре, туризму и молодежной политике Новокузнецкого городского совета народных депутатов Антон Василенко.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа