Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Олимпийский выходной в Топках

1 июня, в День защиты детей, сотрудники и тренеры МАУ "ФОК" устроили олимпийский выходной для маленьких жителей города.

Ребята участвовали в конкурсах и эстафетах, попробовали выполнить нормативы комплекса ГТО в акции "Крошка-ГТОшка". Для всех гостей праздника тренер секции по боксу Милентьев Руслан Андреевич провел показательное выступление.

А инструктор по секции акробатики, Светлана Геннадьевна Ильчук устроила мастер-класс с обручами, показав перед этим своё зажигательное выступление. Все участники праздника получили сладкие призы и выиграли в лотерее абонемент на месяц бесплатного посещения секции. В рамках праздника прошло награждение участников конкурса, объявленного МАУ "ФОК" в апреле, на разработку эмблемы МАУ "ФОК". Детский сад "Малышка" стали активными участниками конкурса, и все почетные места заняли его воспитанники. Благодарим коллектив детского сада и родителей за активное участие и поздравляем с заслуженными наградами. В конце праздника любители футбола провели товарищескую игру на дворовой спортивной площадке. Всего в празднике приняли участие около 100 горожан.

Это первое мероприятие МАУ "ФОК" подобного формата. В планах всё лето каждую неделю проводить на территории спорткомплекса "Олимп" одно спортивно-игровое мероприятие на улице для всех желающих.

Общество
Топки
kuzbassnews.ru
03/06/2019
Общество
Топки
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Неизвестные пробили голову мужчине в Кемерове
Утром 2 июня в Кемерове на улице Тухачевского двое неизвестных напали на мужчину. В результате...
В Кемерове шестой день ищут пропавшего без вести 14-летнего подростка
В Кемерове почти неделю назад пропал без вести 14-летний молодой человек, сообщает информационно-...
На оживлённом кемеровском перекрёстке изменили схему движения
В Кемерове изменили схему пофазного разъезда на перекрёстке на Ленинградском, возле «Ленты». Об...
Детская железная дорога начала работу в Кемерове
Поезда с обеих станций — Пионерской и Городской — начинают отправляться с 11.00 через каждые 40...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus