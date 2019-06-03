Олимпийский выходной в Топках

1 июня, в День защиты детей, сотрудники и тренеры МАУ "ФОК" устроили олимпийский выходной для маленьких жителей города.

Ребята участвовали в конкурсах и эстафетах, попробовали выполнить нормативы комплекса ГТО в акции "Крошка-ГТОшка". Для всех гостей праздника тренер секции по боксу Милентьев Руслан Андреевич провел показательное выступление.

А инструктор по секции акробатики, Светлана Геннадьевна Ильчук устроила мастер-класс с обручами, показав перед этим своё зажигательное выступление. Все участники праздника получили сладкие призы и выиграли в лотерее абонемент на месяц бесплатного посещения секции. В рамках праздника прошло награждение участников конкурса, объявленного МАУ "ФОК" в апреле, на разработку эмблемы МАУ "ФОК". Детский сад "Малышка" стали активными участниками конкурса, и все почетные места заняли его воспитанники. Благодарим коллектив детского сада и родителей за активное участие и поздравляем с заслуженными наградами. В конце праздника любители футбола провели товарищескую игру на дворовой спортивной площадке. Всего в празднике приняли участие около 100 горожан.

Это первое мероприятие МАУ "ФОК" подобного формата. В планах всё лето каждую неделю проводить на территории спорткомплекса "Олимп" одно спортивно-игровое мероприятие на улице для всех желающих.