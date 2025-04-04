ОМОН «Оберег» Росгвардии провёл день открытых дверей для кемеровских школьников

В Кемерове сотрудники отряда мобильного особого назначения «Оберег» территориального управления Росгвардии организовали день открытых дверей для старшеклассников школ № 32 и № 72.

Ребята получили уникальную возможность познакомиться с работой спецподразделения, его историей и традициями. Бойцы ОМОН рассказали школьникам о службе, подвигах коллег, в том числе участников специальной военной операции.

Особый интерес у гостей вызвала демонстрация боевого оснащения спецподразделения. Бойцы представили современные образцы вооружения, специальные средства и экипировку, применяемую при выполнении служебно-боевых задач. Также сотрудники ОМОН продемонстрировали свою физическую подготовку и владение приёмами самообороны, показав основные элементы рукопашного боя.

Дополнением к экскурсии стала встреча с кинологом, который представил свою напарницу - служебную собаку по кличке Терри. Школьники увидели основные принципы дрессировки и узнали о важности четвероногих помощников в работе спецподразделения.

«Найти заинтересованных ребят не составило труда. Каждая встреча с юным поколением - это не просто возможность приоткрыть завесу нашей работы, но и шанс зажечь в ком-то искру, вдохновить на выбор службы в войсках правопорядка», - отметил офицер ОМОН с позывным «Вал».

Кроме того, подросткам рассказали о возможностях получения профильного образования. Росгвардейцы познакомили их с престижными военными вузами ведомства в Санкт-Петербурге, Саратове, Перми и Новосибирске, объяснили правила поступления и преимущества военной карьеры.

Фото: Рогвардия