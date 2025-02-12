Омский «дальнобойщик» дважды за несколько месяцев в состоянии опьянения управлял автомобилями на дорогах Кузбасса

Будучи ранее привлечённым в городе Кемерово за управление автомобилем в нетрезвом виде к штрафу и лишению права управления транспортными средствами, 47-летний «дальнобойщик» из Омска водительское удостоверение в органы ГИБДД не сдал, продолжив свою деятельность по управлению грузовыми автомобилями. И через три месяца после назначения ему административного наказания вновь находился за рулём автомобиля с признаками опьянения…

47-летний «дальнобойщик» из Омска в июне 2024 года на грузовом автомобиле «MAN TGX» ехал из Казани в Иркутскую область. Проезжая через Кемеровскую область, у города Мариинска остановился на ночлег. На следующий день, продолжая свою поездку, заехал на окраину города. Так как через трассу вблизи Мариинска он проезжал впервые, водитель понял, что свернул не в ту сторону. На одном из перекрёстков он начал разворот, но прицепом грузового автомобиля зацепил столб линии электропередачи, перегородив грузовиком проезжую часть. Вскоре на место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России «Мариинский». При выяснении обстоятельств произошедшего инспектор ДПС заметил у водителя большегруза признаки опьянения. Водителю было предложено пройти освидетельствование на состоянии опьянения, но тот наотрез отказался это делать. От прохождения освидетельствования в медицинском учреждении водитель также отказался. При проверке водительского удостоверения выяснилось, что мужчина уже лишён права управления транспортными средствами в связи с привлечением его в феврале 2024 года к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения на территории Рудничного района города Кемерово. Водительское удостоверение в органы ГИБДД сдано не было.

Сотрудники изъяли водительское удостоверение, грузовой автомобиль «MAN TGX» поместили на специализированную стоянку, а самого водителя доставили в Мариинский отдел МВД для дальнейшей дачи объяснений.

В результате в отношении омича было возбуждено уголовное дело в связи с повторным управлением автомобилем в состоянии опьянения.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал. Утверждал, что в состоянии опьянения он не находился, был трезв.

Однако в ходе рассмотрения уголовного дела вина подсудимого в совершении преступления была полностью доказана в том числе и в связи с тем, что лицом, находящимся в состоянии опьянения, признаётся также водитель транспортного средства, отказавшийся от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования.

В итоге водителю транспортного средства суд назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд