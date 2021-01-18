Онлайн-уроки специалистов ПФР посмотрели около 18 тысяч россиян

В 2020 г. специалисты ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу приобщили к пенсионной грамотности 17885 учащихся образовательных учреждений России. Среди них 1296 человек представляли школы и ссузы Кузбасса.

В связи с эпидемической обстановкой осенью 2020 г. традиционные Дни пенсионной грамотности проводились онлайн. Новым форматом занятий специалисты Отделения овладели благодаря сотрудничеству с Центральным Банком РФ. С октября по декабрь в рамках образовательного проекта Центробанка «Дни финансовой грамотности» они провели 4 эфира по теме «Всё о будущей пенсии: для учебы и жизни».

К занятиям могли подключиться все школы России. В общей сложности уроки пенсионной грамотности в онлайн-формате состоялись в 1050 классах, а индивидуально их просмотрели 174 пользователя.

Спрос на занятия по пенсионной тематике со стороны образовательных учреждений Кемеровской области был высок на протяжении всего прошлого года. Поэтому до введения карантина специалисты территориальных органов успели провести несколько уроков в городах и районах области. В итоге в 2020 году с азами пенсионной грамотности познакомились 1934 старшеклассника и студента из 59 населенных пунктов Кузбасса.

Ежегодная просветительская кампания Пенсионного фонда Российской Федерации среди молодежи стартует в начале каждого учебного года и направлена на формирование у молодого поколения пенсионной культуры, понимания личной ответственности каждого за свое будущее пенсионное обеспечение.