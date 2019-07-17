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ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» опять нарушает

 

 

 

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена внеплановая проверка по исполнению ранее выданного предписания в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д. Тихова»

При проведении проверки установлено, что предписание не исполнено земельный участок сельскохозяйственного назначения продолжает использоваться юридическим лицом в производственных целях. По результатам проверки инспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна составлен протокол об административном правонарушении по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении ООО «Шахта им. С. Д. Тихова», выдано предписание. Материалы административного дела направлены по подведомственности.

 

Общество
kuzbassnews.ru
17/07/2019
Общество
Новости Кузбасса

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