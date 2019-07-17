Новости Кузбасса

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведена внеплановая проверка по исполнению ранее выданного предписания в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Шахта им. С.Д. Тихова»

При проведении проверки установлено, что предписание не исполнено земельный участок сельскохозяйственного назначения продолжает использоваться юридическим лицом в производственных целях. По результатам проверки инспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна составлен протокол об административном правонарушении по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении ООО «Шахта им. С. Д. Тихова», выдано предписание. Материалы административного дела направлены по подведомственности.