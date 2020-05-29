Опекуны и попечители детей также могут подать заявление на 10 тысяч

Заявление на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей* могут подать не только родители, но и опекуны, попечители, законные представители детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Сделать это можно только в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации либо в многофункциональном центре, так как опекунам и попечителям необходимо предоставлять подтверждающие документы. Подача заявлений через портал госуслуг для данной категории граждан не предусмотрена. За выплатой можно обратиться до 1 октября 2020 г.
Напоминаем, что в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прием граждан в клиентских службах ПФР и в МФЦ ведется только по предварительной записи.
Контакты территориальных органов ПФР по Кемеровской области для записи на прием и консультирования размещены на сайте pfrf.ru в разделе «Информация для жителей региона».
* Указ президента РФ Владимира Путина от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».
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